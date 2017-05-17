Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Трійцю

Прес-служба Укрзалізниці повідомляє про призначення на період із 2 по 5 червня чотирьох додаткових поїздів у зв'язку з святкуванням серед православних християн свята Трійці.
З 2 по 5 червня курсуватимуть такі додаткові поїзди:
№207 Київ - Ужгород, з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода 3, 5 червня.
№249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, з Києва 2, 4 червня, з Чернівців 3, 5 червня.
№179 Дніпро - Київ Дніпро та Києва 3, 5 червня.
№231 Дніпро - Івано-Франківськ, із Дніпра 2, 4 червня, з Івано-Франківська 3, 5 червня.
Квитки на ці поїзди вже доступні в продажу.
Джерело: День