Уряд планує ввести накопичувальні пенсійні рахунки для молодих шахтарів

На сьогоднішньому засіданні в уряді прем’єр Володимир Гройсман озвучив намір Кабміну щодо запровадження накопичувальних пенсійних рахунків для шахтарів віком до 35 років з 2019-го. Персональні рахунки планують відкрити безпосередньо у Пенсійному фонді, передає Інтерфакс-Україна.

"З 1 січня 2019 року для шахтарів ми впроваджуємо фактично другий рівень накопичувальної системи. Молодим шахтарям до 35 років буде відкрито персональний рахунок у Пенсійному фонді. На цей персональний рахунок нараховуватимуться його пенсійні внески, а потім із цього рахунку він безпосередньо одержуватиме пенсію", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, уряд схвалив проект пенсійної реформи.