Уряд схвалив проект пенсійної реформи

Уряд схвалив законопроект "Про внесення змін до пенсійної системи України". Відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.

"Я буду просити фракції українського парламенту, групи парламенту, позафракційних депутатів підтримати цей законопроект і зробити ще один крок, який дозволить відновлювати соціальну справедливість", - сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Кабмін направить схвалений законопроект на розгляд Ради реформ.

Гройсман також додав, що після схвалення законопроекту парламентом в Україні нова пенсійна система запрацює з 1 жовтня.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що пенсійний вік для 70% українців залишиться на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років, змінюються лише вимоги до страхового стажу.