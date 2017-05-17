В окупований Донецьк намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Прикордонники контрольно-пропускного пункту Мар'їнка виявили в автомобілі водія, який прямував до окупованого Донецька, старовинну скрипку Страдіварі, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Цікаву знахідку знайшли учора прикордонники у КПВВ Маринка. В руки прикордонників потрапили не якісь банальні приховані товари чи продукти харчування, а справжній витвір мистецтва - скрипка Страдіварі", - написав Слободян в Facebook.

За його словами, при огляді автомобіля ВАЗ прикордонний наряд у багажному відділенні автомобіля виявив старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari) 1730 року випуску.

Музичний інструмент переданий співробітникам Національної поліції.