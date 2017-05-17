В Острозькій академії викладатимуть курс з відкритих даних

Декан факультету політико-інформаційного менеджменту Острозькій академії Віталій Лебедюк пройшов конкурс та був відібраний до національної мережі тренерів з відкритих даних. Протягом 24–27 квітня брав участь у чотириденному навчальному курсі для тренерів з відкритих даних.

Підготовка тренерів для кожної області реалізовується в межах програми USAID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах». Загальною метою програми є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією в ключових послугах та службах державного управління, а також — підтримка довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості і підзвітності, та покращенні якості послуг. Проект має на меті імплементацію реформ в державному управлінні та послугах задля знищення корупції в таких ключових сферах, як електронні закупівлі, відкриті дані та електронні сервіси.

«Я дуже радий що мене запросили до Національної мережі тренерів з відкритих даних. Тепер наша мета реалізовувати стратегії відкритих даних на місцевому рівні, навчати державних службовців та усіх зацікавлених у просуванні концепції відкритих даних. З однієї сторони важливо не тільки навчити розпорядників інформації правильно подавати інформацію у машиночитному форматі, відповідно до Постанови Кабміну № 835, а й показати як міська влада може отримувати дивіденди від відкритих даних, роблячи свій муніципалітет більш привабливим для бізнесу, науки, ІТ-середовища та інших стейкхолдерів. Тому ми в Національному університеті „Острозька академія“ вирішили інтегрувати до навчальної програми політологів та журналістів курс „Аналіз та візуалізація відкритих даних“. Цей поглиблений курс та інші суміжні курси сприятимуть розвитку якісної аналітики та журналістики даних, яка передбачає аналіз і подачу в цікавій та зрозумілій формі великі масиви даних. За допомогою аналізу відкритих даних сприяти усвідомленому прийняттю рішень політиками, чиновниками та громадянами. Більше того, за останніми даними, посади спеціалістів з аналізу даних стали одними із найбажаніших в ІТ-секторі та найбільш оплачуваними. Дякую організаторам і крутим тренерам за надану можливість і підтримку», - розповів Віталій Лебедюк, повідомляється на офіційному сайті університету.

3 травня 2017 року громадська організація Open Knowledge International (Кембридж, Велика Британія) опублікувала Global Open Data Index, в якому Україна посіла 24 місце. Україна ділить 24 місце з Австрією та Словенією. Це суттєве зрушення враховуючи що в минулому році ми посідали 54 сходинку. На першому місці у списку знаходяться Австралія і Тайвань, на останньому — М’янма.

Global Open Data Index це незалежна оцінка того як країни публікують пріоритетні відкриті дані з точки зору громадянського суспільства. Індекс включає 15 пріоритетних датасетів, а саме: бюджет, публічні закупівлі, національна статистика, погода, реєстр компаній, закони та законопроекти, результати виборів, якість повітря та води, власники землі та геодані.

Україна отримала високий рейтинг завдяки публікації відкритих даних в системі ProZorro та запуску Єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.