Вінницькі волонтери повезли в зону АТО 14 тонн гуманітарної допомоги і довгоочікуваний подарунок для бійців

Сьогодні, 17 травня, із Вінниці на передову відправили черговий гуманітарний вантаж. Дошкільні заклади освіти зібрали продуктові набори, гігієнічні і миючі засоби. Школярі сплели 35 маскувальних сіток. А небайдужі бізнесмени закупили оптичний приціл, який був вкрай потрібен бійцям, що стоять на самісінькому «нулі». Разом зібрали вантаж у 14 тонн. Він буде доставлений на Авдіївську «промку», шахту «Бутівка», Зеніт, Піски, і під Маріуполь.

«Вінничани продовжують допомагати військовим, які захищають Україну. Сьогодні ми відправляємо черговий вантаж, який збирали працівники міськради, комунальних та приватних підприємств, волонтери і всі небайдужі вінничани. Зібрали багато: продукти харчування, білизну, речі, побутову хімію, питну воду, свіжий домашній хліб. Кожна школа зв’язала по одній маскувальній сітці, а наймолодші вінничани намалювали тисячі малюнків, – розповідає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Олег Панфілов. – Також на Схід поїхав оптичний приціл, який придбали вінницькі бізнесмени. На прилад бійці дуже чекають, бо він допоможе їм контролювати ворога і вчасно визначати ціль. Традиційно міськрада забезпечила волонтерів паливом на дорогу».

Принесли свої подарунки для бійців і наймолодші вінничани. Вихованці дошкільних навчальних закладів самі складали у волонтерських автівках свої листівки, а їхні батьки і вихователі – продуктові набори.

«Ми поцікавилися у волонтерів, чого найбільше потребують хлопці з продуктів. Зібрали десять «смачних» наборів. Це печиво, кава, цукерки і домашня випічка. Також склали засоби для гоління, вологі серветки, шкарпетки тощо. Діти намалювали багато малюнків, листівок, вихователі написали листи-подяки від кожної групи, – розповідає завідувачка вінницького дитсадка № 19 Ванда Харматова. – У нашому закладі вже два роки діє проект «Дитячий оберіг для воїна», тому подібні акції зі збору продуктів харчування ми проводимо не перший раз. До свят діти традиційно виготовляють вітальні листівки для воїнів. Передаємо їх на фронт. Працюємо і з православними організаціями, і з волонтерами. Від бійців отримуємо листи подяки з підписами і побажаннями. Діти пишаються тим, що вони допомагають українським захисникам, бо це роблять усі небайдужі українці».

Учасник АТО, а нині волонтер Андрій Гишпаль каже, що хлопцям, які боронять наш мир та спокій, дуже важливо відчувати підтримку і турботу. Каже, що хоча забезпечення з боку держави поліпшилося, але досі є добробати», які утримують свої позиції тільки завдяки волонтерській допомозі. Для них вінницькі волонтери також планують доставити необхідні речі і продукти харчування.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора