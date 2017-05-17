Внаслідок теракту у Мосулі загинули 10 військових

Внаслідок терактів, організованих терористами "Ісламської держави" на заході міста Мосул, загинуло десять військовослужбовців.

Про це повідомив представник федеральної поліції Іраку Адді Абдульвеххаб ас-Саїдіи, інформує агентство Anadolu.

"За словами представника федеральної поліції, один з терактів був організований в районі Рифаї на північному заході другого за величиною міста країни: смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від розташування співробітників Відділу по боротьбі з тероризмом, внаслідок цього загинули троє військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Ще два заміновані автомобілі були підірвані в районі Урайбі на заході Мосула, внаслідок чого загинули сім військовослужбовців.

Водночас представник МВС Іраку Садун Фехд повідомив агентству, що в результаті авіаударів по об'єктах ІД в районі Зенджіллі на заході Мосула загинули 25 цивільних осіб, у тому числі жінки і діти.

Нагадаємо, у Сирії в таборі біженців Рукбан недалеко від кордону з Йорданією у понеділок внаслідок вибуху двох замінованих автомобілів загинули щонайменше шестеро цивільних і ще декілька дістали поранення.