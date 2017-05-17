ВРУ ратифікувала угоду про економічне партнерство з Хорватією

Між урядами України та Хорватії ратифіковано угоду про економічну співпрацю, якою передбачено створення комісії з цього питання. За відповідний законопроект проголосували 238 нардепів ВРУ, передає УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, Угода спрямована на розвиток партнерських взаємовигідних відносин між Україною та Республікою Хорватія в економічній сфері, створення сприятливих умов для здійснення торгівлі між суб’єктами господарської діяльності двох країн шляхом налагодження контактів між діловими колами. Передбачене також сприяння участі у виставках, ярмарках, організації ділових заходів, семінарів, симпозіумів та конференцій.

Угодою Договірні Сторони погоджуються утворити Спільну комісію з питань економічного співробітництва.

Фінансування вказаної комісії не потребує додаткових видатків з державного бюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує схвалити зміни до закону “Про ратифікацію Європейської соціальної хартії ” та ратифікувати низку угод та визначитися стосовно законопроектів щодо захисту прав дитини.