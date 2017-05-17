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Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, дисидент, правозахисниця

ЄС і США хочуть заборонити ноутбуки та планшети в літаках

17 травня, 2017 - 14:11
Фото: rbc.ua

Євросоюз і США в середу, 17 травня, приступлять до обговорення планів Вашингтона заборонити ноутбуки та планшети на рейсах з європейських країн.

Агентство AP відзначає, що рішення про заборону "може призвести до логістичному хаосу на найбільш людному повітряному коридорі".

Раніше в цьому місяці офіційний представник ЄК Анна-Кайса Итконен повідомила, що в ЄС знають про плани США заборонити перевезення ноутбуках на авіарейсах з Європи, але чекають офіційного коментаря, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше в цьому році було введено заборону на провезення електронних пристроїв на рейсах до США з країн Близького Сходу та Північної Африки. Як повідомлялося в ЗМІ, це було зроблено у зв'язку з інформацією про нові тактики терористичного угрупування Ісламська держава.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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