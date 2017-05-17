Європарламент закликав країни ЄС запровадити санкції проти Угорщини

Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС запустити процедуру 7 статті проти Угорщини через серйозне погіршення верховенства права та демократії в країні. Про це повідомляє Hungarytoday.hu.

"Це може в кінцевому підсумку призвести до санкцій щодо Угорщини", - зазначає видання. Як відомо, застосування 7 статті передбачає відповідальність за порушення прав людини в країнах ЄС.

Голосування у Європарламенті відбулося після нещодавньої пленарної сесії ЄП, на якій було висловлено занепокоєність ЄС відносно Угорщини.

Зокрема, європейські лідери занепокоєні поправками Орбана до закону про вищу освіту, який дозволяє закриття Центральноєвропейського університету, заснованого мільярдером Джорджем Соросом.

Резолюція закликає угорський уряд скасувати закони, які посилюють вимоги щодо шукачів притулку та неурядових організацій, а також досягти угоди з владою США, щоб зробити можливим діяльність Центральноєвропейського університету в Будапешті як вільної інституції.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія почала юридичні процедури проти Угорщини через нещодавно прийнятий у країні закон про освіту, який, зокрема, загрожує закриттям Центральноєвропейського університету в Будапешті.

У свою чергу, президент Угорщини Янош Адер підписав закон про вищу освіту з поправками, які дозволяють закрити Центральноєвропейський університет (CEU), заснований в 1991 році філантропом і мільярдером Джорджем Соросом.

Закон передбачає посилення правил для університетів з країн, що не входять в ЄС, змушуючи їх до закриття, якщо вони не мають двосторонньої угоди з країною походження.

Новий закон про вищу освіту набуде чинності в жовтні. Президент Центральноєвропейського університету заявив, що в цьому разі учбовий заклад не зможе приймати студентів після 1 січня.

Нагадаємо, Єврокомісія попередила Австрію, Угорщину та Польщу про юридичні наслідки, якщо країни не почнуть приймати встановлене число прохачів притулку, що нелегально прибули до Греції та Італії.