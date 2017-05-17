Заборона в Україні російських сайтів – це питання безпеки, - НАТО

У Північноатлантичному альянсі відреагували на введене у дію указом президента Порошенка рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Воно передбачає крім іншого заборону низки російських сайтів, зокрема соцмереж “Вконтакте” та “Однокласники”. У НАТО вважають, що санкції проти російських інтернет-ресурсів – питання безпеки, а не свободи слова.

"Український уряд чітко дав зрозуміти, що це рішення - це питання безпеки, а не свободи слова. НАТО працює з Україною щодо посилення її реформ, включаючи питання демократії, верховенства закону і дотримання прав людини. Свобода преси входить до теми діалогу. Ми віримо в відданість України її міжнародним зобов'язанням і діючу в Україні систему стримувань і противаг", - передає канал новин “24”.

В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте". На "Яндекс" накладаються, зокрема, такі обмеження як блокування активів; обмеження торгових операцій; перешкоджання виведенню капіталів за межі України; обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.