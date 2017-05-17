Зміни до Сімейного кодексу передбачають участь у спорах між батьками органу опіки та піклування

Відтепер у судових спорах між батьками, де розглядають їх участь у вихованні дитини а також визначення її місця проживання, обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Це прописано ухваленим сьогодні Верховною радою законопроектом №5101 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини)", - передає Інтерфакс.

"При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, в тому числі виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відбирання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов'язковою є участь органу опіки та піклування", - йдеться в нормі, внесеній до Сімейний кодексу України. Законопроект підтримав 231 народний депутат.