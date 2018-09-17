Австралія забезпечить безпеку світових лідерів на саміті АТЕС у Папуа - Новій Гвінеї

Австралійські кораблі, літаки і спецназ забезпечуватимуть безпеку світових лідерів на листопадовому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який вперше пройде в Папуа - Новій Гвінеї.

Про це повідомляє Голос Америки.

Представники військових підтвердили, що елітні підрозділи австралійської армії спрямовані в Папуа - Нову Гвінею у зв'язку з побоюваннями, що збройні сили цієї країни недостатньо добре оснащені, щоб забезпечити безпеку учасників саміту АТЕС.

Серед світових лідерів, які прибудуть на дводенний саміт, очікуються віце-президент США Майк Пенс, президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін.

Столиця країни Порт-Морсбі вважається найнебезпечнішим містом, і учасники саміту будуть розміщуватися на круїзних лайнерах, проте є побоювання, що вони можуть бути уразливі для атак терористів.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що його військові докладають величезних зусиль для забезпечення безпеки саміту АТЕС, але остаточна сума витрат Австралії на ці цілі озвучена була.

«З урахуванням того, скільки світових лідерів зберуться разом, для забезпечення безпеки та інших організаційних моментів потрібна істотна підтримка, - заявив Моррісон. - Ми вже підтримуємо Папуа - Новій Гвінеї в проведенні саміту АТЕС останні 12-18 місяців ».

Австралійська поліція також займається навчанням і оснащенням співробітників місцевих правоохоронних органів.

Патрулі австралійського флоту провели спільні маневри з військовими Папуа - Новій Гвінеї в рамках навчань Paradise.

Командувач ВМС Австралії Джон Кауен висловив задоволення які пройшли спільними маневрами.

«Військово-морська складова сил оборони Папуа - Новій Гвінеї продемонструвала, що є дуже здібною організацією і, як я вважаю, добре підготовлена ​​до виконання майбутніх завдань», - сказав він.

Папуа - Нова Гвінея розташована в південній частині Тихого океану на схід від Індонезії. Населення цієї найближчої до Австралії країни становить близько 7 мільйонів чоловік. Сільське господарство є джерелом засобів до існування для більшості населення.

Об'єднання АТЕС було створено в 1989 році. В даний час в нього входить 21 держава. Члени АТЕС працюють над розширенням регіональної економічної інтеграції, включаючи посилення ролі жінок в бізнесі і просування цифрових технологій. Вони також розглядають питання продовольчої безпеки і загрози стабільності регіону.