Білоруська церква хоче отримати автокефалію

Білоруська автокефальна православна церква має на меті офіційно отримати статус автокефалії. Про це розказав першоієрарх Білоруської автокефальної православної церкви (БАПЦ), архієпископ Святослав Логін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, Білоруська автокефальна православна церква підтримує надання томосу УПЦ.

"Ми, звичайно, підтримуємо це рішення. Наша мета – також легалізуватися в Білорусі і офіційно отримати статус автокефалії", -висловився Логін щодо рішення Константинопольського патріархату надати Українській православній церкві статус автокефальної.

"Історично ми маємо багатовікову православну традицію. У минулому столітті наша церква робила реальні кроки для того, щоб отримати автокефалію і щоб її визнали", - додав він.

Логін пояснив, що українська церква і білоруська в минулому мали єдину митрополію – церква в Білорусі починалася з Київської митрополії.

"Пізніше це була Києво-Литовська митрополія з центром у Новогрудку – вона була знищена Московською церквою. І донині Москва робить все, щоб Українська і Білоруська церкви автокефалії не отримали", - розказав архієпископ.

Однак, за його словами, для того щоб білоруське православ'я отримало автокефальний статус, на це має бути бажання вірян і влади.

Логін переконаний, що для того щоб держава була духовно незалежною, має бути незалежність церкви, тому держава в цій незалежності має бути зацікавлена.

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Нагадаємо,

7 вересня 2018 р. Генеральний секретар Священного Синоду Вселенського патріархату поширив повідомлення про призначення Вселенським патріархатом Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського із Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському патріархаті, — як своїх Екзархів у Києві в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні

14 вересня глава синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив про те, що Синод РПЦ вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату, й у храмах Московського патріархату припиняють молитовне поминання патріарха Константинопольського Варфоломія за Божественною літургією. У МЗС України прокоментували це так: "Схоже, що у світовому православ’ї з’явилися справжні сепаратисти".

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Зазначимо, що перед тим впливовий архієпископ Константинопольського патріархату Іов Геча, коментуючи твердження Московського патріархату, що автокефалію може просити лише канонічна частина якоїсь Церкви, а все інше - то "легалізація розколу", наголосив, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом.

"Якщо вивчати історію православної церкви по текстах і документах, а не по створених міфах і фальшивій історіографії, видно, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом", - зазначив архієпископ.

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