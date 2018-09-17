"Борг Януковича": РФ зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд

Апеляційний суд Лондона вимагає від Російської Федерації повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати. Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України, передає "Інтерфакс-Україна".

Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.

Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,16 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.

Нагадаємо, що Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.

Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.

При цьому Україна програла з питань дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду.

Нагадаємо, що Україна ввела мораторій на обслуговування євробондів на $3 млрд, виділених РФ режиму Януковича в грудні 2013 року. Після цього Росія ініціювала міжнародні судові розгляди.

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