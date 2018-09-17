Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Через тайфун "Манґхут" у Гонконзі постраждали 362 людини

17 вересня, 2018 - 10:25
Фото NewsX

На Гонконг обрушився тайфун "Манґхут", внаслідок чого постраждали 362 людини. Про це повідомляє RTHK, передає "Укрінформ".

Як зазначається, 362 особи звернулися за допомогою у лікарні міста, а служби екстреної допомоги попередили, що гаряча лінія була надзвичайно завантажена.

Адміністрація аеропорту попередила, що буде потрібно до двох днів, щоб усунути відставання від рейсів. У загальній складності 889 рейсів було скасовано в неділю.

Пориви вітру на території, що опинилася у владі тайфуну, перевищували 100 км на годину.

Як повідомлялося раніше, 

на півночі Філіппін тайфун "Манґхут" спричинив обвал у шахті: загинуло щонайменше 30 гірників, ще 13 зникли безвісти.

 

Джерело: Укрінформ

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