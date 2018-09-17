Через тайфун "Манґхут" у Гонконзі постраждали 362 людини

17 вересня, 2018 - 10:25
На Гонконг обрушився тайфун "Манґхут", внаслідок чого постраждали 362 людини. Про це повідомляє RTHK, передає "Укрінформ".
Як зазначається, 362 особи звернулися за допомогою у лікарні міста, а служби екстреної допомоги попередили, що гаряча лінія була надзвичайно завантажена.
Адміністрація аеропорту попередила, що буде потрібно до двох днів, щоб усунути відставання від рейсів. У загальній складності 889 рейсів було скасовано в неділю.
Пориви вітру на території, що опинилася у владі тайфуну, перевищували 100 км на годину.
Як повідомлялося раніше,на півночі Філіппін тайфун "Манґхут" спричинив обвал у шахті: загинуло щонайменше 30 гірників, ще 13 зникли безвісти.
Джерело: Укрінформ