Для дослідження давніх написів у Софійському соборі в Києві використовують штучний інтелект

Дослідники з Національного технічного університету України й Школи інформатики та технології Університету Хучжоу використовували методику, яка передбачає застосування машинного навчання для дослідження деяких давніх написів у Софійському соборі в Києві.

Як повідомляє "Глобал Аналітик" з посиланням на iflscience.com, використавши понад 4 тисячі зображень із 34 гліфів, команда навчила нейронну мережу вивчати та розпізнавати літери. Науковці стверджують, що підбір конкретних символів був точним на 99%.

«Дослідники зосереджували основну частину своїх зусиль на глаголиці та кирилиці – двох алфавітах, котрі широко використовувалися в східнослов’янських візуальних текстах», – зазначив Кайл Віггерс для Venture Beat, який вперше опублікував цю інформацію.

«Археологи знайшли гліфи – деякі датуються ХІ століттям – у Софійському соборі в Україні. На сьогоднішній день було виявлено та вивчено близько 7 тисяч», – пише він.

У соборі було знайдено 300 фрагментів середньовічного графіті, в яких наводяться деякі думки місцевих жителів того часу. До них належать «надії молодої жінки привабити молодого чоловіка, засудження злодіїв та малюнки котів». Для підготовки алгоритму машинного навчання команда використовувала як свій власний набір даних, так і той, що називається notMNIST та являє собою базу даних шрифтів і гліфів. Редагуючи зображення так, щоб вони були правильним, команда передавала дані до свого алгоритму.

Використовуючи цю модель, команда сподівається більше дізнатися про графіті, зокрема, коли вони були створені та їхнє значення.

Дослідники також хочуть поділитися базою даних гліфів, котра буде відкрита для загального використання.