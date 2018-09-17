До 2025 року більше половини завдань на робочому місці виконуватимуть роботи, - ВЕФ

До 2025 року роботи виконуватимуть більше половини «поточних завдань на робочому місці», зазначається у новому дослідженні.

У доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF), опублікованій 17 вересня, передбачається, що на роботів перекладуть виконання 52% завдань, що значно перевищує нинішній рівень у 29%, передає Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням «Майбутнє робочих місць 2018 року», швейцарська некомерційна організація WEF вважає, що роботи заміщують людей у сфері бухгалтерського обліку, управління клієнтами, промислових, поштових і секретарських секторів.

Водночас робочі місця, які потребують «людських навичок» – сфери продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів, разом з тими, що стосуються електронної комерції та соціальних мереж, повинні відчувати зростання попиту, зазначається у дослідженні.

За повідомленням WEF, ключовою проблемою буде перепідготовка працівників для оновлення навичок, особливо в сферах «креативності, критичного мислення та переконання».

Дослідники радять урядам підготувати системи безпеки для працівників, яким, на їхню думку, буде «суттєвим зрушенням» у якості та стабільності нових робочих місць.