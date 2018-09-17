Ефіопія та Еритрея підписали мирну угоду після 20 років війни

Президент Еритреї Ісайяс Афеворкі і прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед підписали мирну угоду в саудівському місті Джидда. Про це повідомляє Al Arabiya.

На церемонії підписання також були присутні король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд, наслідний принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Еритрея в 1952-1983 роках входила до складу Ефіопії. Через спірні прикордонні території в 1998 році між ними почалася війна. У 2000 році збройний конфлікт закінчився, але відносини між двома країнами залишалися напруженими. У результаті зіткнень загинули більше 80 тис. людей.

14 липня президент Еритреї вперше за 22 роки відвідав Ефіопію.