Екстрадиція Тумгоєва: Протестувальники закидали ГПУ димовими шашками (відео)

У Києві активісти організували пікет під будівлею Генеральної прокуратури України, виступаючи проти екстрадиції до Російської Федерації біженця з Інгушетії Тимура Тумгоєва. В акції протету беруть участь кілька сотень протестувальників, повідомляє "Укрінформ".

Активісти тримають у раках плакат з написом "Судіть злочинців, а не героїв", а також прапори з написом "Свобода", "Рух нових сил" та інші.

Серед присутніх є народні депутати Оксана Корчинська (член фракції Радикальної партії Олега Ляшка), Юрій Тимошенко (член фракції партії "Народний фронт»), молодики у футболках із написами "Національний корпус", інші.

Активісти вимагають зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком і закликають його піти у відставку.

Після виступів протестувальники намагалися прорватися всередину ГПУ та кидали димові шашки в напрямку дверей будівлі, у відповідь в бік протестувальників направили струмінь води.

На місце прибули кілька правоохоронців, працює поліція діалогу.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України екстрадувала в РФ за запитом ФСБ громадянина РФ Тимура Тумгоєва, який воював на Донбасі на стороні української армії.