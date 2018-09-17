Екзархи Вселенського патріархату передали Порошенку звернення Варфоломія (відео)

Двоє екзархів Вселенського патріархату у понеділок, 17 вересня, зустрілися в Києві з президентом України Петром Порошенком.

"Українці сотні років молилися, щоб мати Єдину Помісну Правослану Церкву. Взори українців були спрямовані на Матір-церкву на Константинополь. Приємно, що Господь почув наші молитви. Приємно, що ми спільно пройшли цей шлях і, можна сказати, вийшли на фінішну пряму. Дякую за великий особистий внесок екзархів Вселенського Патріархату Даніїла і Іларіона, щоб Єдина Помісна Православна Церква наблизилася. Ми віримо, це точно стане можливим", - йдеться у повідомленні Порошенка.

Призначені екзархи під час зустрічі зачитали офіційне звернення Вселенського патріарха Варфоломія.

"З особливою радістю та духовним піднесенням ми хотіли б проінформувати вас, що у рамках започаткованого процесу надання довгоочікуваного статусу автокефалії христолюбивому українському народу святий Священний Синод на останньому засіданні одноголосно прийняв рішення призначити Його Преосвященство Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним, під канонічним заступництвом та духовною вірою Константинопольської матері церкви екзархами Вселенського патріархату в Україні", — йдеться в повідомленні Варфоломія.

У зверненні зазначається, що це рішення "сприятиме наданню автокефалії, про яке ми молимось і над яким ми працюємо день і ніч".

Нагадаємо,

7 вересня 2018 р. Генеральний секретар Священного Синоду Вселенського патріархату поширив повідомлення про призначення Вселенським патріархатом Його Преосвященства Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященства Єпископа Іларіона Едмонтонського із Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському патріархаті, — як своїх Екзархів у Києві в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні

14 вересня глава синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив про те, що Синод РПЦ вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату, й у храмах Московського патріархату припиняють молитовне поминання патріарха Константинопольського Варфоломія за Божественною літургією. У МЗС України прокоментували це так: "Схоже, що у світовому православ’ї з’явилися справжні сепаратисти".

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Зазначимо, що перед тим впливовий архієпископ Константинопольського патріархату Іов Геча, коментуючи твердження Московського патріархату, що автокефалію може просити лише канонічна частина якоїсь Церкви, а все інше - то "легалізація розколу", наголосив, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом.

"Якщо вивчати історію православної церкви по текстах і документах, а не по створених міфах і фальшивій історіографії, видно, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом", - зазначив архієпископ.

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