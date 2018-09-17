Генпрокуратура прокоментувала екстрадицію Тумгоєва

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію з екстрадицією до РФ уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, звинуваченого в тероризмі. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Facebook.

"Тимур Тумгоєв програв 8 судів в Україні, ЄСПЛ двічі знайомився з усіма матеріалами справи та відмовив йому в клопотанні щодо застосування правила 39, підтвердивши таким чином відсутність підстав вважати, що Тумгоєв переслідується на політичному, етнічному чи релігійному грунті. Звернення Верховного комісару ООН з прав людини до України має лише рекомендаційний характер (на відміну від правила 39 ЄСПЛ). Крім того, за півтора роки з моменту першого звернення офіс ВК ООН не проявляв більше жодної зацікавленості до долі Тумгоєва", — йдеться у повідомленні.

Речниця Генерального прокурора також прокоментувала сьогоднішні виступи активістів перед будівлею ГПУ.

"Мітингарі під ГПУ заявляють, що Росії видали „учасника АТО“. Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз. Приклад — кейс Г.Церцвадзе — на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?", — зазначила Лариса Сарган.

Вона також наголосила на відсутності будь-яких доказів участі Тимура Тумгоєва у антитерористичній операції на сході України.

"Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 — жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з’явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?)", — наголосила Сарган.