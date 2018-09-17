Генпрокуратура прокоментувала екстрадицію Тумгоєва

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію з екстрадицією до РФ уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, звинуваченого в тероризмі. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Facebook.
"Тимур Тумгоєв програв 8 судів в Україні, ЄСПЛ двічі знайомився з усіма матеріалами справи та відмовив йому в клопотанні щодо застосування правила 39, підтвердивши таким чином відсутність підстав вважати, що Тумгоєв переслідується на політичному, етнічному чи релігійному грунті. Звернення Верховного комісару ООН з прав людини до України має лише рекомендаційний характер (на відміну від правила 39 ЄСПЛ). Крім того, за півтора роки з моменту першого звернення офіс ВК ООН не проявляв більше жодної зацікавленості до долі Тумгоєва", — йдеться у повідомленні.
Речниця Генерального прокурора також прокоментувала сьогоднішні виступи активістів перед будівлею ГПУ.
"Мітингарі під ГПУ заявляють, що Росії видали „учасника АТО“. Наголошую, що підтвердження участі в АТО є підставою для ВІДМОВИ у видачі особи до РФ. Про це особисто Луценко наголошував не раз. Приклад — кейс Г.Церцвадзе — на наступний день після того, як стало відомо про його участь в АТО, особу звільнено з-під варти, згодом відмовлено у видачі до РФ. Чи вже всі забули?", — зазначила Лариса Сарган.
Вона також наголосила на відсутності будь-яких доказів участі Тимура Тумгоєва у антитерористичній операції на сході України.
"Рішення про видачу Тумгоєва винесено у жовтні 2016 — жодних свідчень/доказів участі в АТО від нього, його адвокатів, третіх осіб надано не було. "Свідки" з’явилися лише після фактичної передачі Тумгоєва іноземній державі (де вони були усі 2 роки, поки тривали судові процеси?)", — наголосила Сарган.
Генеральний прокурор Юрій Луценко також запевнив, що іноземні громадяни, які офіційно воюють на боці України на Донбасі, не будуть екстрадовані, повідомляє "Укрінформ".
"Я хочу всім, хто обурений маніпуляціями навколо ситуації з Тумгоєвим, підтвердити офіційну позицію Генеральної прокуратури і мене, як генерального прокурора: будь-хто із суб'єктів міжнародного розшуку, хто воював на українсько-російській війні, має відповідні документи, свідчення побратимів або командирів, не може бути виданий Російській Федерації. Це аксіома, якої ми притримуємося з моменту прецеденту Гіві Герцвадзе з "Грузинського легіону", - сказав він.
Як додав генпрокурор, українське законодавство передбачає, що іноземці можуть брати участь у воєнних діях на боці України у контрактній формі.
"Стосовно тих, хто раніше воював добровольцем, до введення в дію закону про контрактну форму, їм також рекомендую мати при собі документи командирів, бойові розпорядження або перелік військової частини, який завірений відповідним чином. У будь-яких судових процесах заява про те, що людина воювала на фронті за Україну, є підставою для чіткої державницької позиції прокуратури - жодної видачі того, хто воював за Україну", - зазначив Луценко.
Водночас генпрокурор наголосив, що не можна допустити "маніпулювання учасниками АТО і перетворювати Україну на відстійник кримінальних елементів, які масово заїжджають з Росії до нас".
Луценко заявив, що за даними міністра внутрішніх справ, в Україну "заїжджають сотні кримінальних елементів, які засуджені на території РФ, яких масово звільняють з таборів відбування покарання в Росії з однією умовою: їхати в Україну організовувати крупні банди кримінального гатунку".
За цих обставин, вважає генпрокурор, потрібно екстрадувати представників кримінального світу назад до Росії.
"Вторгнення Росії на Донбас відбувалося за сприяння кримінальних організацій. Так було із "Гобліном" у Криму, який зараз називає себе прем'єр-міністром. Так було з бандами на Донбасі. Саме вони першими відкривали ворота до української території", - сказав Луценко.
Він зазначив, що перед видачею Тимура Тумгоєва Росії за запитом Інтеполу Європейський суд з прав людини відмовив його захисту у зупинці екстрадиції з політичних причин через те, що він може бути підданий катуванню чи смерті на території РФ.
Генпрокурор повідомив, що після затримання в Україні Тумгоєв певний час був під арештом. Далі йому був змінений запобіжний захід і він міг протягом двох років перебування в Україні виїхати в третю країну або заявити про свою участь в українсько-російській війні, однак нічого з цього він не зробив. Тому українські правоохоронці повинні були діяти за міжнародними процедурами і згідно з рішеннями судів.
У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін додав, що у разі нелюдського поводження з Тумгоєвим у РФ це стане підставою для складення до ЄСПЛ позову відносно Росії. "Навіть поява такого позову унеможливить будь-яку екстрадицію до Російської Федерації з будь-якої цивілізованої країни", - запевнив Єнін.
Як повідомлялося, нещодавно Генеральна прокуратура України екстрадувала в РФ за запитом ФСБ громадянина Росії Тимура Тумгоєва. Сьогодні, 17 вересня, за даними поліції Києва, під час акції протесту під будівлею Генпрокуратури активісти почали розмальовувати стіни будівлі, а потім агресивно налаштовані учасники намагалися потрапити в приміщення і застосували газові балончики. Під час бійок постраждали семеро поліцейських.