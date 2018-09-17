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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Іспанія в цьому році стала лідером з прийому мігрантів

17 вересня, 2018 - 10:36
Фото Reuters

Іспанія стала лідером за кількістю прийнятих мігрантів в 2018 році. Про це повідомляє Euronews, передає "РБК-Україна".

Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер заявив, що все ще сподівається на досягнення компромісу з Італією з питання міграції.

Разом з тим, у Берліні розраховують укласти з Римом угоду, за якою Італія погодилася б забрати мігрантів, які знаходяться в Німеччині, але раніше подали запит про надання притулку на території Італії. При цьому в п'ятницю глава МВС Італії Маттео Сальвіні сказав, що поки не готовий піти на таку угоду.

Нагадаємо, на територію Іспанії з Марокко прорвалися більше сотні мігрантів з Африки, постраждали семеро поліцейських - інцидент стався на кордоні в районі анклаву Сеута. Щоб подолати стіну на кордоні мігранти використовували інструменти для різання металу. Поліція намагалася зупинити людей, але стримати прорив їй не вдалося.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікль запропонував перевіряти врятованих у морі мігрантів для можливого надання притулку до їх сходження на берег.

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