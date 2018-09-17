Кабмін пропонує зменшити фінансування Ради на 4%

У проекті бюджету-2019 пропонується зменшити фінансування Ради на 4% - до 1,7 млрд грн. Відповідні показники закладені у розподілі видатків проекту бюджету на наступний рік, інформує офіційний портал Верховної Ради.

Пропонується зменшити видатки на законодавчу діяльність парламенту на майже 14,5 млн гривень, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ВР на 14,3 млн грн.

Висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення пропонується зменшити на 31,8 млн грн.

Нагадаємо, кошторис видатків апарату Верховної Ради у 2018 році становить 1 млрд 729 млн 648,2 тис. грн.