Клімкін заявив про масовані кібератаки на Вселенський Патріархат і на екзархів

Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський Патріархат, і на самих екзархів відбуваються масовані кібератаки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі з екзархами його Всесвятості Вселенського Патріарха.

"Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський Патріархат, і на самих екзархів відбуваються масовані кібератаки", - написав Клімкін у Facebook.

Міністр також додав, що "для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого".

Говорячи про саму зустріч, Клімкін зазначив, що вона залишила багато вражень та емоцій.

"Найближчим часом обов’язково поділюся з вами ідеями та думками", - додав він.

Нагадаємо, двоє екзархів Вселенського патріархату сьогодні зустрілися в Києві з Президентом України Петром Порошенком.

Призначені екзархи під час зустрічі зачитали офіційне звернення Вселенського патріарха Варфоломія.