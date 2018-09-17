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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

КМУ планує виділити на Нацполіцію у 2019-му на 5 млрд грн більше, ніж поточного року

17 вересня, 2018 - 16:15
Фото Миколи Тимченка, "День"

Національна поліція України може отримати у 2019-му на 5 млрд грн більше державних грошей, ніж поточного року. Це передбачає проект бюджету, зареєстрований у Раді.

Загалом на Національну поліцію пропонують виділити 29 млрд 574 млн 592,8 тис грн, з них за програмою "Керівництво та управління діяльністю Нацполіції" - 803 млн 223,8 тис. грн. Відповідно до пояснювальної записки, ці гроші планують спрямувати на діяльність апарату відомства.

А на забезпечення  діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції передбачили 28 млрд 771 млн 369 тис. грн, при чому більшу частину - із загального фонду. Ці гроші планують спрямувати на утримання та матеріально-технічне забезпечення підрозділів Національної поліції, забезпечення діяльності дитячих дошкільних закладів.

Джерело: 112 Україна

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