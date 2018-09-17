Китайський палубний винищувач J-15 отримав допуск до нічних польотів, злетів і посадок на палубу авіаносця.

Як пише The Global Times, дозвіл на нічні операції було видано керівництвом Народно-визвольної армії Китаю після того, як усі льотчики, до яких приписані палубні літаки пройшли розширену льотну підготовку, передає УНН.

При виконанні бойових завдань авіаносців доводиться діяти і в нічний час, причому для забезпечення секретності зовнішнє освітлення кораблів в основному зазвичай гаситься. Це істотно ускладнює злети і посадки палубних літаків, льотчикам яких доводиться часто покладатися на дані приладів і глісадні вогні на авіаносці. Посадка вночі може ускладнюватися хитавицею.

Під час останнього навчання китайські льотчики палубної авіації провели кілька нічних польотів J-15 із пусками ракет по цілях на полігонах. У цілому на повну програму льотних випробувань на суші і на авіаносці, а також підготовку льотчиків до польотів вдень та вночі в простих і складних метеоумовах пішло трохи більше п’яти років.

До теперішнього часу в Китаї були зібрані близько 20 винищувачів J-15. Вони приписані до авіаносця “Ляонін”, який є модернізованою версією радянського авіаносного крейсера “Варяг”, що був викуплений у України в 1990-х року. В 2018 році корабель увійшов до рейтингу найгірших авіаносців і вертольотоносців світу за версією видання Business Insider.

Вважається, що винищувачі J-15 були розроблені китайською компанією Shenyang на основі прототипу радянського палубного винищувача Су-33 (Т-10К-1), купленого в України у 2005 році, а також технічних напрацювань, отриманих при створенні і виробництві винищувачів J- 11. Останні, в свою чергу, є зміненими копіями радянських важких винищувачів Су-27.

Довжина J-15 становить 21,9 метра, розмах крила — 14,7 метра, а висота — 5,9 метра. Максимальна злітна маса палубного винищувача становить 33 тонни. Літак здатний розвивати швидкість до 2,1 тисячі кілометрів на годину. Винищувач озброєний 30-міліметровою авіаційної гарматою і має вісім точок підвіски для ракет і бомб.