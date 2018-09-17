Київ та Лондон відповіли на черговий російський фейк щодо збитого МН17

Заява Міністерства оборони РФ про нібито приналежність ракети, яка збила MH17 в Україні на Донбасі влітку 2014 року є черговим фейком. Про це заявив секретар Ради безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, сьогодні російське Міноборони виступило із заявою про те, що ракета для "Бука", з якого збили літак, з 1986 року зберігалася в Україні, й нібито це підтверджує документація, яка збереглася в Росії.

"Заява Російської Федерації про нібито український слід ракети, яка збила МН-17, - це черговий невдалий фейк Кремля для того, щоб прикрити свій злочин, який вже доведено як офіційним слідством, так і незалежними експертними групами", - заявив Турчинов.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що подібна заява РФ свідчить про те, що Москва не відмовилася від своїх планів щодо загострення ситуації. "Це чергова брехня, це черговий фейк Російської Федерації, який свідчить про те, що Росія точно не відмовилася від своїх планів щодо підриву авторитету України, щодо підриву ситуації загалом. Їм потрібна причина, щоб загострити ситуацію", - сказав міністр на брифінгу за результатами зустрічі з міністром оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном у Києві в понеділок, 17 вересня. У свою чергу глава Міноборони Великої Британії додав, що було проведено незалежне розслідування, яке показало, хто причетний до атаки літака "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу МН17. "Це ще один приклад російської дезінформації", - сказав Вільямсон.

"Це – чергова нісенітниця. Адже міжнародною слідчою комісією доведено, що пускова установка була російською, ракета була російською, виводилися вони у супроводі з російської території, екіпаж установки був російським. Отже, це – ніщо інше як чергова невдала спроба уникнути відповідальності", - заявив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Богдан Сеник, передає УНН.

Раніше у липні Вищий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Росію визнати свою відповідальність за катастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в липні 2014 року.

Нагадаємо, Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

У вересні 2016 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що на підставі неспростовних доказів встановлено: літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу "Бук" 9M38, запущеною із контрольованої проросійськими бойовиками території на сході України.

Крім того, 24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що "Бук", із якого збито літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, що дислокується в Курську.