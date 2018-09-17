Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Меркель вирішила звільнити голову контррозвідки

17 вересня, 2018 - 13:39
Фото picture-alliance / dpa

Німецький канцлер Ангела Меркель за підтримки коаліції вирішила звільнити голову контррозвідки країни Ханса-Георга Маассена, через його втручання у щоденні політичні справи країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt.

Додамо, що питання про звільнення Ханса-Георга Маассена буде розглянуто у вівторок, 18 вересня.

Раніше Маасена розкритикували через його заяви щодо переслідування іноземних громадян на території Німеччини.

Нагадаємо, кандидатом на посаду голови Єврокомісії від Європейської народної партії може стати голова фракції цієї партії в Європарламенті Манфред Вебер. Його кандидатуру підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Джерело: УНН

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