Меркель вирішила звільнити голову контррозвідки

Німецький канцлер Ангела Меркель за підтримки коаліції вирішила звільнити голову контррозвідки країни Ханса-Георга Маассена, через його втручання у щоденні політичні справи країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt.

Додамо, що питання про звільнення Ханса-Георга Маассена буде розглянуто у вівторок, 18 вересня.

Раніше Маасена розкритикували через його заяви щодо переслідування іноземних громадян на території Німеччини.

Нагадаємо, кандидатом на посаду голови Єврокомісії від Європейської народної партії може стати голова фракції цієї партії в Європарламенті Манфред Вебер. Його кандидатуру підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.