Мільярдер Марк Беніофф купує журнал Time за $190 млн

17 вересня, 2018 - 08:58
Глава корпорації Salesforce Марк Беніофф разом з дружиною купують журнал Time у медійного конгломерату Meredith. Про це повідомляє телеканал CNN.
Мільярдер заплатить за видання $190 млн. Угода буде закрита протягом місяця.
Корпорація Meredith купила видавництво Time Inc. за $1,8 млрд в кінці 2017 року. У видавництво, крім журналу Time, входять десятки інших ЗМІ, в тому числі журнали Fortune, Life і People.
Як повідомлялося, у 2017 роціу рейтингу найдорожчих брендів світу Salesforce.com посіла 84 місце ($ 5,2 млрд).
Джерело: День