Мільярдер Марк Беніофф купує журнал Time за $190 млн

Глава корпорації Salesforce Марк Беніофф разом з дружиною купують журнал Time у медійного конгломерату Meredith. Про це повідомляє телеканал CNN.

Мільярдер заплатить за видання $190 млн. Угода буде закрита протягом місяця.

Корпорація Meredith купила видавництво Time Inc. за $1,8 млрд в кінці 2017 року. У видавництво, крім журналу Time, входять десятки інших ЗМІ, в тому числі журнали Fortune, Life і People.

Як повідомлялося, у 2017 році