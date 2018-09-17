Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Мільярдер Марк Беніофф купує журнал Time за $190 млн

17 вересня, 2018 - 08:58
Фото Yahoo Finance

Глава корпорації Salesforce Марк Беніофф разом з дружиною купують журнал Time у медійного конгломерату Meredith. Про це повідомляє телеканал CNN.

Мільярдер заплатить за видання $190 млн. Угода буде закрита протягом місяця.

Корпорація Meredith купила видавництво Time Inc. за $1,8 млрд в кінці 2017 року. У видавництво, крім журналу Time, входять десятки інших ЗМІ, в тому числі журнали Fortune, Life і People.

Як повідомлялося, у 2017 році 

у рейтингу найдорожчих брендів світу Salesforce.com посіла 84 місце ($ 5,2 млрд).

 

Джерело: День

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