Мінфін презентував проект відкритих даних "Бюджет для громадян"

В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова презентувала проект відкритих даних "Бюджет для громадян". Презентація відбулася у Міністерстві фінансів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розпочинаємо наступний проект - відкритий бюджет, чи бюджет для громадян. Ми знаємо у дискусіях з усіма нашими користувачами порталу, що громадяни хочуть знати не лише про видатки, але і про всі інші частини бюджету. Наприклад, про доходи. Бюджет для громадян відкриє вже 100% фінансової інформації в Україні", - сказала Маркарова.

Завдання проекту - показати всі стадії бюджетного процесу - планування, виконання та аналіз. Наразі на порталі за посиланням openbudget.gov.ua можна простежити показники виконання бюджету 2018 року, - структуру доходів і видатків, рівень виконання бюджету. Уся інформація оновлюється щомісячно.

За словами Маркарової, проект "Бюджет для громадян" відкрили до третьої річниці створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua.

"15 вересня три роки тому ми запустили портал... Проект е-data - приклад того, як повинна просуватись реформа, спільно з громадським суспільством, парламентом, урядом. На сьогоднішній день портал пройшов багато метаморфоз і це найбільший портал публічних даних в Україні. 19 000 користувачів порталу (щоденно -ред.), і ми витримуємо будь-яке навантаження, запрошуємо всіх користуватися порталом", - сказала в.о. міністра фінансів.

Вона додала, що наразі на порталі опубліковані 34,5 млн договорів.

Маркарова наголосила, що портал e-data.gov.ua працює безперервно та безкоштовно.