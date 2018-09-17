На Вінниччині переробляють цукровий буряк з п’яти областей України

У Вінницькій області сезон цукроваріння розпочали 6 цукроварень, а саме: Гайсинський, Жданівський, Іллінецький, Крижопільський, Томашпільський та Юзефо-Миколаївський цукрові заводи. Коренеплоди викопано на площі 6 тис. га, що становить 11 % від прогнозованої кількості площ. Наразі заготовлено 301 тис. тонн солодких коренів, урожайність яких сягає 497 ц/га. На переробку підприємства вже прийняли 168,3 тис. тонн цукристих. Але оскільки потужність заводів дозволяє переробляти значно більші об’єми, на Вінниччину почали доставляти солодкі коренеплоди із сусідніх областей, зокрема Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської і Черкаської.

«Торік працювало 7 заводів, але Соколівський, що у Крижопільському районі, «зійшов» з дистанції. І цього року до сезону цукроваріння приступили шість підприємств, – каже перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко. – Очікуємо переробити близько 3,2 млн тонн цукросировини. Поки що буряки викопані на 11 % території. Аграрії не поспішають: через дощове літо корені великі, – вагою від кілограма до півтори, але цукристість менша, аніж була у минулому році на 1 %. Сподіваємося, що осіннє сонце дасть можливість зменшити кількість вологи та збільшити цукристість буряка. Тим часом на Вінниччину почали привозити на переробку сировину ще з чотирьох регіонів України. Це Хмельницька, Житомирська, Кіровоградська і Черкаська області. Додаткова сирова дозволить цукроварням вийти на гарні показники і в цілому мати успішний сезон».

Як писав «День», торік на Вінниччині у виробничому сезоні працювало 7 цукрових заводів, якими було прийнято 3 млн. 64 тисяч тонн цукрових буряків (в тому числі завезених з-за меж області). Вони виробили 445 тисяч тонн цукру, що складає 22 % від загальноукраїнського виробництва. Фактично кожен четвертий кілограм українського цукру був вироблений на Вінниччині.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина