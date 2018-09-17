На Житомирщині пройшов четвертий фестиваль льону

Четвертий фестиваль льону відбувся в с. Стремигород Коростенського району на Житомирщині.

«Органічні компанії – здорова нація!» - таким був його цьогорічний девіз.

Виставка сучасної техніки, де була, зокрема, нагода дізнатися, як безпілотні літальні апарати (дрони) можна задіяти в агробізнесі, ярмарок органічної продукції , шоу з трюками на конях, виступи фольклорних колективів з навколишніх населених пунктів, зіркові виконавці, - і це ще не все, уподобане учасниками фестивалю.

Найбільше ж гостей Стремигорода привабила можливість відчути неповторний колорит культурних традицій українського села. А він - і у виставках українських рушників, і експозиціях з елементами сільського побуту минулих віків, із старожитностями та сучасними художніми виробами майстрів. На одній із сцен звучали автентичні пісні сільських аматорів, на іншій – сучасних виконавців, серед яких співачка «М’ята», гурт ТаРута.

Привертала увагу багатьох , хто приїхав у неділю в Стремигород на фестиваль, етно-зона з унікальними виробами з льону та майстер-класами. Відбувся й флеш-моб серед гостей фестивалю в народному одязі та у вбранні із лляного полотна.

Ідеолог фестивалю, аграрій Ірина Костюшко говорить, що новітні технології, органічний ярмарок та етноколорит фестивалю льону продовжують гарну традицію ренесансу сіл, українських аграрних традицій .

Оксана Климчук, Житомирська область