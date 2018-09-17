Німеччина відмовила Онищенку у візі, - ЗМІ

Заява на отримання національної візи Німеччини депутатом-втікачем Олександром Онищенком, який наразі проживає переважно в Іспанії, була відхилена, йому також відмовлено у дозволі на проживання у ФРН. Про це у понеділок, 17 вересня, повідомляє DW.

Як зазначається у публікації, Онищенко, який з 2016 року через обвинувачення в корупції переховується від правоохоронних органів України та перебуває переважно в Іспанії, мав намір оселитися у німецькому селищі Герцлаке, де вирощують коней вищого класу для світової еліти кінного спорту.

"Маєток Айнгаус на околиці селища вже кілька років належить українському мультимільйонеру і депутату Верховної Ради Олександру Онищенку. У цей маєток і в коней у Герцлаке українець вклав мільйони євро", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання, у 2017 році стало відомо, що Онищенко після тривалої відсутності знову з'явився у Герцлаке і зареєстрував у селищі своє місце проживання. Крім того, за даними видання, він оформився тут на роботу: виконавчим директором власної фірми Gut Einhaus Liegenschafts GmbH.

Видання також зазначає, що бургомістр Герцлаке Ганс Бескен у розмові з DW розповів, як навесні 2017 року олігарх прийняв його у своєму маєтку і пообіцяв організовувати там міжнародні турніри з кінного спорту. Бургомістр натомість написав листа, адресованого органам влади, в якому заступився за Онищенка. "Якщо у газетах, на радіостанціях і на телебаченні можна буде побачити і почути, що у Герцлаке - громаді, яку, скажімо так, на федеральному рівні мало хто знає - відбувається кінний турнір такого високого рівня, як його планує пан Онищенко, це буде неймовірним репутаційним виграшем для громади", - пояснив свої дії Бескен.

Згодом районна адміністрація округу Емсланд, до якої належить Герцлаке, повідомила у відповідь на запит DW про існування заяви на отримання дозволу на проживання. Ця заява супроводжувалася листом від імені громади Герцлаке, в якому, як зазначила речниця районної адміністрації, "вказується на високе економічне значення конярства і позитивний вплив проведення висококласних турнірів з кінного спорту на території маєтку Айнгаус".

Видання також наголошує, що бургомістр Бескен у розмові з DW восени 2017 року демонстрував впевненість у тому, що лист на підтримку Онищенка дасть результат. "Однак кількома тижнями пізніше - шок: заява на отримання Онищенком національної візи, подана ним до німецького посольства у Мадриді, була відхилена. Це підтвердила на запит DW речниця районної адміністрації округу Емсланд", - йдеться у публікації.

Зазначається також, що за процедурою окружний відділ з питань іноземців мав розглянути заяву на отримання дозволу на проживання у разі, якщо посольство спершу дало би національну візу. "Для запланованої роботи на кінному заводі у Герцлаке потрібно було би, щоби у закордонному представництві Німеччини було видано національну візу", - пояснили у районній адміністрації. Німецькі відомства не повідомили про причини відмови у візі.

Крім того, як з'ясувало видання, у календар змагань, який веде Німецьке об'єднання з кінного спорту, на 2018 рік було зареєстровано два міжнародних заходи у Герцлаке: один 4-зірковий турнір у травні, ще один - у серпні. Як повідомили в об'єднанні, жоден з цих турнірів не відбувся. Причину скасування організатори не навели.

"Тим часом становище Олександра Онищенка стає дедалі скрутнішим. Суд в Іспанії нещодавно дав зелене світло на екстрадицію олігарха до України. Остання соломинка для українського депутата-втікача - заява на отримання притулку, яка нині розглядається в Іспанії", - пише видання.

Нагадаємо, Онищенко фігурує у справі про зловживання під час реалізації газу, видобутого за участю компанії "Укргазвидобування". За даними слідства, державі було завдано збитків на суму приблизно 3 млрд грн. Слідство встановило причетність до незаконної схеми 29 осіб, включно з Онищенком.

За інформацією Генеральної прокуратури, нардеп покинув Україну 2 липня 2016 року.

5 липня того самого року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Сам він відмовився бути присутнім на засіданні парламенту, заявивши, що його "підставили і кинули".

У січні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України звернулися до влади Іспанії й Німеччини із проханням про екстрадицію політика.

Наприкінці 2017 року Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка, суд зобов’язав його з’являтися кожного місяця.