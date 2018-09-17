Оприлюднено проект Держбюджету-2019

На офіційному сайті Верховної Ради України з’явився проект закону про Державний бюджет на 2019 рік. У відповідності до інформації, яку опубліковано на сайті парламенту, документ вже передано до профільного комітету.

Представлятиме законопроект у парламенті виконувач обов'язків міністра фінансів Маркарова Оксана Сергіївна.

У пояснювальній записці вказується, що, за пропозицією Мінекономрозвитку, основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2019 рік було обрано перший сценарій (базовий) макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд грн, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,4%, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,1%. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм прогнозується на рівні 1142,7 млрд грн, середньомісячна заробітна плата - на рівні 10 129 гривень та в реальному вимірі - зростання на 6,9%. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 882,1 млрд гривень. Прогнозується, що обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8,3% та становитиме 63 млрд дол. США, обсяг імпорту товарів та послуг – на 9,1% і становить 74,8 млрд дол. США.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1 292,7 млрд грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2019 рік становить 1 175,0 млрд гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2019 рік, порівняно із затвердженими показниками 2018 року, збільшуються на 130,5 млрд грн, або на 11,2%, зокрема по загальному фонду на 110,3 млрд грн, або на 10,4%, та по спеціальному фонду на 20,2 млрд грн, або на 20,7%.

Як повідомлялося, законопроект про Державний бюджет України на 2019 рік було внесено урядом 15 вересня.