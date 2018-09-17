Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Порошенко 20 вересня виступить в Раді із щорічним посланням

17 вересня, 2018 - 12:39
Фото АПУ

Цього тижня, 20 вересня, на засідання парламенту буде щорічне послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище Президента України. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

"До нас надійшов лист, про те, що 20 вересня 2018 року на пленарному засіданні ВРУ відповідно статті 106 Конституції України буде щорічне послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище Президента України", - повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, президент вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

 

Джерело: УНН

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