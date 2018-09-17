Порошенко 20 вересня виступить в Раді із щорічним посланням

Цього тижня, 20 вересня, на засідання парламенту буде щорічне послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище Президента України. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

"До нас надійшов лист, про те, що 20 вересня 2018 року на пленарному засіданні ВРУ відповідно статті 106 Конституції України буде щорічне послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище Президента України", - повідомив А.Парубій.

Нагадаємо, президент вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).