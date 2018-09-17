Порошенко і Держсекретар Британії обговорили посилення санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко і Держсекретар з питань оборони Великобританії Гевін Вільямсон обговорили посилення санкцій проти Росії через отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки в Солсбері. Про це повідомили в прес-службі українського президента.

"Мова йшла про перспективи посилення режиму санкції проти Російської Федерації через агресію проти України та хімічної атаки в Солсбері", – йдеться у повідомленні.

Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони. Президент привітав рішення Держсекретаря з питань оборони Великобританії відвідати лінію зіткнення на Донбасі.

"Окрему увагу було приділено посиленню співпраці між Україною та великою Британією у рамках НАТО та ООН, а також двосторонньому співробітництву у сфері протидії кіберзагрозам", – додали в адміністрації українського президента.

Раніше МВС Великобританії повідомляло, що не збирається взапроваджувати санкції проти Росії по справі Скрипаля до тих пір, поки не буде завершено вихід країни з Євросоюзу.

Нагадаємо, що екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію було отруєно в британському місті Солсбері 4 березня. Пізніше прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що відповідальність лежить на Росії, а наслідок підтвердило застосування в Солсбері нервово-паралітичного газу "Новачок", який виробляють в Росії.