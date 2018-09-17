Порошенко підписав рішення РНБО про припинення договору про дружбу між Україною та РФ

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією».

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента на офіційному сайті.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України підтримано пропозиції Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року.

Міністерство закордонних справ України має заявити Російській Федерації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року, відповідно до статті 40 цього Договору та внести у встановленому порядку на розгляд Президентові України проект Закону України щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Також, відповідно до рішення РНБОУ, МЗС має поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, підписаного 31 травня 1997 року, та підстави припинення.

Як зазначила Представник Президента у Верхній Раді України, народний депутат України Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та груп, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони «було погоджено позицію держави щодо не продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією».

Вона повідомила, що до 30 вересня Російську Федерацію буде поінформовано нотою МЗС України, а Главою держави буде внесений до Парламенту відповідний законопроект у відповідності до статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України».