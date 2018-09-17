Проект бюджету-2019 передбачає близько 101,4 млрд грн на Міноборони

Витрати на Міністерство оборони України наступного року можуть скласти 101, 4 млрд грн. Це передбачено у проекті бюджету, зареєстрованому у парламенті.

На керівництво і військове управління ЗСУ мають намір спрямувати 657 млн 667,1 тис. грн. Це на 157,8 млн більше ніж минулого року, значиться у пояснювальній записці. Ці кошти підуть на утримання центрального апарату Міноборони та Генштабу ЗСУ.

На програму "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" передбачено 81 млрд 641 млн 427,6 тис. грн. Уточнюють, що це на 16,6 млрд більше ніж минулого року. Згідно з пояснювальною запискою, це гроші на зарплати, їжу, одяг відповідно до норм. Також на ці гроші будуть готувати військовослужбовців, проводити мобілізацію, реконструювати військові об'єкти, відправляти військовослужбовців до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки тощо.

На ремонт, купівлю та модернізацію озброєння та військової техніки пропонують спрямувати 16 млрд 969 млн 751,1 тис. грн, а це більше ніж у минулому році на 612,7 млн грн.

На житло для військовослужбовців можуть виділити 839 млн 882,9 тис. грн.

Утилізація боєприпасів у 2019 році може коштувати Україні 534 млн 219,4 тис. грн.

На забезпечення діяльності Держспецслужби транспорту можуть спрямувати 801 млн 298,4 тис. грн.

"Зазначені видатки передбачено спрямувати на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам, харчування та придбання обладнання, предметів довгострокового користування, медикаментів, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, інші потреби Державної спеціальної служби транспорту", - говориться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, бюджет на поточний рік передбачає видатки на Міноборони в розмірі 86 млрд 582,2 млн грн, з них 59,8 млрд - на забезпечення діяльності ЗСУ.