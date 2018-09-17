Протест під ГПУ: У сутичках постраждали 7 поліцейських

За даними поліції Києва, під час акції протесту під будівлею Генпрокуратури активісти почали розмальовувати стіни будівлі, а потім агресивно налаштовані учасники намагалися потрапити в приміщення і застосували газові балончики. Під час бійок постраждали семеро поліцейських.

Зазначається, що відразу надати допомогу поліцейським не вдалося через учасників акції, які штурмували будівлю. Потім вони зробили коридор, і поліцейські відступили. Постраждалим надали медичну допомогу.

Після цього учасники акції намагалися пошкодити вхідні двері адмінбудівлі, а з приміщення застосували вогнегасники. У відповідь активісти почали кидати по вікнах каміння та бруківку.

"За фактами подій під ГПУ відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (Хуліганство)", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що в Києві під будівлею Генпрокуратури відбулися бійки між активістами і силовиками. Учасники акції протестують проти рішення про екстрадицію в Російську Федерацію уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, який хотів воювати на Донбасі проти окупаційних сил РФ.