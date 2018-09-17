Протестантські церкви Європи затвердили рішення почати екуменічний діалог із Ватиканом

Європейські євангелічні церкви готові до екуменічного діалогу з Ватиканом.

Відповідний документ підписали в неділю, 16 вересня, в кафедральному соборі Базеля Готфрід Лохера, виконавчий президент Товариства протестантських церков в Європі, і кардинал Курт Кох, голова Папської ради зі сприяння християнській єдності, повідомляє Deutsche Welle.

"На етапі підготовчих переговорів ми побачили багато позитивного і що об'єднує. На це ми хотіли б спертися", - зазначив Кох.

За його словами, сторонам належить знайти можливості для зближення з питання про різне самовизначенні церков, справити вплив буде і трактування євхаристії.

"У екуменізм віддача і терпіння повинні йти рука об руку. Обгрунтованість важливіше швидкості", - заявив Кох, кажучи про часові рамки діалогу.

Готфрід Лохера в свою чергу був більш предметний, зазначивши, що обговорюватися буде ряд конкретних питань, включаючи висвячування жінок у священний сан. Він висловив надію на "швидку опрацювання" цих тем.

У 2017 році глави євангельської та католицької церков Німеччини запросили Папу Римського Франциска відвідати ФРН з візитом. Офіційної згоди від понтифіка на тому етапі не було.