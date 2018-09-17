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Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Рада цього тижня внесе зміни до Конституції, - Парубій

17 вересня, 2018 - 11:50
Фото iPress.ua

Головними питання поточного пленарного тижня у парламенті буде внесення змін до Конституції України в частині закріплення курсу України до НАТО та ЄС, а також зняття депутатської недоторканості. Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій під час погоджувальної ради парламенту, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що більшість фракцій підтримали законопроект.

"Я почну з головних питань по прерогативі. Я вважаю, що цього тижня ми маємо змогу провести законопроекти, які передбачають внесення змін до Конституції. Найголовніше з них - це питання про визначення стратегічного напрямку розвитку України: ЄС та НАТО, яке передбачає перше голосування і відповідно направлення до КСУ", - повідомив Парубій.

Спікер зазначив, що необхідно розглянути зміни до Основного закону і в частині зняття депутатської недоторканності.

"Також вважаю, що треба розглянути і інші зміни до Конституції, які є на порядку денному. Зокрема, два подання, які ми направили в КСУ з приводу недоторканності. Комітет дав постанову, яким визначив порядок розгляду цих питань. Я вважаю, що в четвер ми зможемо розглянути і дане питання змін до конституції", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України до НАТО і Європейського Союзу.

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