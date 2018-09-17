Рада перейменує дві області

Цього тижня народні депутати можуть перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради парламенту, передає "РБК-Україна".

Спікер підкреслив, що наразі ще не завершена декомунізація.

"У нас не завершена декомунізація. Залишилось дві області, які мають ще старі назви, і вже пройшли всі формальні процедури для їх зміни. Йдеться про Кіровоградську та Дніпропетровську області. Я вважаю, що наш парламент має завершити декомунізацію і на рівні Конституції, перейменувавши дві області", - повідомив Парубій.

За його словами, питання може бути розглянуто у четвер, 20 вересня.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань правової політики і правосуддя підтримав законопроекти про внесення змін до статті 133 Конституції України № 8329 та 8380 щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.