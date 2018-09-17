РФ намагається втрутитися у майбутній референдум у Македонії, - Меттіс

Міністр оборони США Джим Меттіс прибув до Македонії 17 вересня з попередженням, що Росія намагається використати свої гроші і вплив для створення опозиції до майбутнього референдуму щодо зміни назви колишньої Югославської республіки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Безсумнівно, що вони переказали гроші, і вони також проводять більш широкі кампанії впливу», – сказав Меттіс журналістам, які прибули з ним до столиці Македонії Скоп’є.

Міністр оборони сказав, що незрозуміло, наскільки ефективними будуть зусилля Москви для отримання перемоги не референдумі.

Західні лідери відвідають Скоп’є в останні дні, щоб підтримати позитивне голосування на референдумі 30 вересня про те, чи потрібно змінювати назву балканської країни на Північну Македонію.

Плановане голосування відбувається відповідно до досягнутої у червні домовленості між Скоп’є та Афінами, яка має покласти край багаторічному протистоянню, що отруїло їхні відносини з 1991 року, і може відкрити шлях для вступу Македонії до НАТО – проти чого виступає Москва.

Опитування громадської думки показують підтримку голосування зі значною перевагою, але для результативного референдуму необхідна участь у голосуванні понад 50% з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців цієї балканської країни.

Меттіс планує зустрітися з президентом Македонії Джорґе Івановим, який виступає проти цієї угоди, прем’єр-міністром лівоцентристом Зораном Заєвим та міністром оборони Радмілою Секерінською.

«Ми хочемо подивитися, як вони формують своє власне майбутнє ... не сформоване кимось іншим. Ми не хочемо бачити, що Росія займається там тим же, що вона намагалася зробити в багатьох інших країнах», – заявив глава Пентагону.