Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунську активність на своїй території

Швейцарія вимагає від Москви припинити шпигунську активність на своїй території після того, як протягом останніх днів стало відомо про дві ймовірні справи про шпигунство.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Швейцарський департамент закордонних справ закликав Росію негайно припинити незаконну діяльність на території Швейцарії або проти швейцарських об’єктів», – йдеться у заяві дипломатичного відомства від 16 вересня.

За повідомленням, швейцарське МЗС закликало російського посла в Берні Сергія Гармоніна виступити з протестом проти діяльності Москви у Швейцарії.

В заяві не наведено деталей, однак вона з’явилася на наступний день після повідомлень у пресі про те, що російські шпигуни нібито вдавалися до дій проти лабораторії в Шпіці. Саме там тестували нервово-паралітичну речовину, яку використали проти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в англійському Солсбері в березні 2018 року.

Лабораторія також досліджує речовину того типу, який, як припускають, використав російський союзник – уряд Сирії у сирійській громадянській війні.

Це вже втретє МЗС Швейцарії вимагає від посла Росії опротестувати ймовірні атаки на організації, що працюють на території країни.