США звинувачує РФ у шахрайстві із санкціями ООН щодо Північної Кореї

Посол США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Росію в шахрайстві із санкціями ООН щодо Північної Кореї і заявила, що Вашингтон має "докази послідовних і широкомасштабних порушень Росії". Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Хейлі заявила Раді Безпеки ООН, що хоча "важкі, чутливі переговори" між Сполученими Штатами та Північною Кореєю тривають, пом'якшувати санкції щодо Пхеньяна не час.

"Росія повинна припинити порушувати санкції щодо Північної Кореї. Вона повинна покласти край своїм скоординованим зусиллям із приховання доказів порушень санкцій", - сказала вона.

Хейлі наголосила, що порушення Росії є не одноразовими. "Вони систематичні", - сказала вона.

Росія і Китай запропонували Раді Безпеки обговорити пом'якшення санкцій щодо КНДР після того, як президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися в червні. Кім пообіцяв працювати в напрямку денуклеаризації Корейського півострова.

Сполучені Штати та інші члени Ради заявили, що необхідно суворо дотримуватися санкції до тих пір, поки Пхеньян не почне діяти.

Держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю звинуватив Москву в порушенні міжнародних санкцій.

На початку серпня Радбез ООН опублікував доповідь про те, що КНДР не припинила розробку ядерної та ракетної програм.