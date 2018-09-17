Столтенберг: НАТО виступає за політичне врегулювання ситуації довкола України

Єдино правильним шляхом врегулювання ситуації навколо України є дипломатичний, зокрема ведення переговорів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Радіо Свобода".

"США ухвалили рішення про надання (Україні) додаткової матеріальної допомоги. Але, що ще більш важливо, ми підтримуємо зусилля з пошуку політичного рішення шляхом переговорів, зусилля з реалізації мінських угод. Ми не бачимо іншого рішення, окрім політичного, за допомогою переговорного процесу", – сказав генеральний секретар Альянсу.

При цьому Столтенберг підтвердив, що блок і союзники "надають серйозну допомогу Україні, політичну підтримку її територіальної цілісності і ніколи не визнають анексію Криму".

Зокрема, за його словами, ця допомога полягає у підтримці реформ, які проводяться Києвом, вдосконалення управління, захисту кіберпростору.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що Альянс не зацікавлений в конфронтації, зазначивши, що Москва "готова використовувати військову силу проти сусідів": "Ми бачимо РФ, яка вкладає ресурси в численні (військові) можливості, а також в розвідку. Саме з цієї причини союзники по НАТО збільшили витрати на оборону - вперше після закінчення "холодної війни".