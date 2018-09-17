Суд залишив без змін запобіжний захід для Тамразова

Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду, згідно з якою колишньому першому заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексію Тамразову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 3 млн грн. Про це інформує прес-служба суду.

"17 вересня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Тамразова О. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що 10 серпня суд першої інстанції задовольнив клопотання старшого слідчого Генпрокуратури і застосував до Тамразова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 3 мільйони гривень з покладенням на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Тамразова О. – без задоволення", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Тамразов був затриманий при спробі дати хабар у розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича.

10 серпня суд у закритому режимі ухвалив рішення про арешт Тамразова на два місяці з альтернативою застави у 3 млн гривень. Пізніше він вніс заставу і вийшов з-під арешту.

Водночас 21 серпня Тамразова повторно затримали.

Генпрокуратура повідомила йому про підозру у сприянні злочинній організації Януковича і запропонувала йому угоду зі слідством.

23 серпня суд визначив для Тамразова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

12 вересня Апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського райсуду щодо застави Тамразову у 20 мільйонів.