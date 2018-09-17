У Чорнобильській зоні з'явилися нові туристичні маршрути

Зоною відчуження навколо Чорнобильської АЕС проклали чотири нові туристичні маршрути, безпечні для відвідування. Атракції пролягли через цікаві історичні пам'ятки, територію археологічних розкопок у Чорнобилі та ландшафти Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, повідомили в прес-службі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"В основі розробки нових маршрутів – побажання відвідувачів, а також дотримання усіх вимог радіаційної безпеки. Більшість місць, до яких ведуть нові маршрути, вже стали символами зони відчуження, і тепер кожен охочий зможе побачити їх на власні очі та зануритися в історію того Поліського краю, яким він був задовго до аварії на Чорнобильській АЕС", - прокоментував директор ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Андрій Наумов.

Один із розроблених маршрутів "КПП "Дитятки" – Бички – Замошня" пролягає через п'ять сіл, де збереглися традиційні поліські зрубні хати та господарські будівлі ХІХ століття. Крім того, туристи зможуть побачити діючий Чорнобильський пустельний Свято-Микільський жіночий монастир, залишки старообрядницьких церков та кладовищ (с. Замошня і с. Бички), місце давнього виробництва заліза із болотної руди (с. Рудня-Вересня).

Маршрут "ЧАЕС – станція Янів – Новошепеличі – Луб’янка" проведе відвідувачів до відомої покинутої електрички на околиці станції Янів, ритуального хреста-фігури на розвилці доріг та історичної сосни у формі тризуба, перенесеної з Рудого лісу. Також можна буде відвідати садибу останнього мешканця 10-кілометрової зони Сави Ображея та інші зрубні будівлі середини ХІХ – початку ХХ століть.

Розробники переконані, що маршрут "Чорнобиль – лівий берег р. Прип’ять – Ладижичі – Теремці" сподобається поціновувачам річкових ландшафтів. Відвідувачі зможуть побачити колишню паромну переправу через річку Прип’ять, місце впадання річки Брагінки у Прип’ять, ландшафт виходу до Дніпра й історичного Чорнобиля, а також традиційні господарські будівлі і хати поліщуків.

Ще один маршрут проведе до літописного Чорнобиля Х-ХІІІ століть, Чорнобильського замку ХVІІ – ХVІІІ століть, старовинного кладовища та Домініканського монастиря ХVІІ століття. Також відвідувачі зможуть побачити історичні узвози Чорнобиля, що вели на Поділ, та територію археологічних розкопок.

Зазначається, що всі маршрути перевірені дозиметристами й безпечні для відвідування.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року президент

Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами".

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