У керівництві Німеччини впевнені, що Скрипалів отруїла військова розвідка РФ

У керівництві ФРН як і раніше вважають обґрунтованими підозри і висновки Лондона відносно ймовірних отруйників Сергія і Юлії Скрипалів і тих, хто за ними стоїть. Про це заявила в понеділок на брифінгу у Берліні офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо повну довіру до оцінки британської сторони про те, що у випадку з двома підозрюваними йдеться про співробітників російської військової розвідки, і про те, що ця операція, з великою часткою вірогідності, була схвалена на урядовому рівні", - сказала вона.

Дипломат підкреслила, що у Берліна немає підстав ставити під сумнів інформацію, надану британськими партнерами. "Це наша базова позиція", - додала вона.

Як повідомлялося, в минулу п'ятницю глава німецького МЗС Хайко Маас після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим не підтримав гнівні ескапади останнього відносно спроб "ошельмувати Росію". Він повідомив, що Берлін знаходиться в постійному контакті з Лондоном з цього питання і "не має причин сумніватися в інформації, отриманій від британських колег".

Як повідомлялося, 5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних в спробі замаху на життя Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері. За словами прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, британська розвідка з'ясувала, що підозрювані - офіцери ГРУ. Прем'єр-міністр також призвала країни-союзники Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

За її словами, Лондон виступатиме за реалізацію санкцій проти Росії та їх розширення.

6 вересня США, Франція, Німеччина, Канада і Велика Британія заявили про причетність російського уряду до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною "Новачок".